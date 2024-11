Sempre più Kean, sempre più Fiorentina: 1-0 a Torino, agganciata l’Atalanta al secondo posto!

Finisce 0 a 1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una Fiorentina resiliente porta a casa il settimo risultato utile consecutivo in questa Serie A. Il match riserva poche emozioni nel primo tempo. Pecca negativa per il Torino, l’uscita di Che Adams dal campo al minuto 17, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio al polpaccio dopo un tentativo di conclusione verso la porta. Al 41′ minuto si sblocca il risultato: lancio lungo di 80 metri da parte di Ranieri per Moise Kean, che scatta alle spalle di un Maripan non perfetto e supera Milinkovic-Savic da distanza ravvicinata. Al 44′ Maripan tenta immediatamente il riscatto segnando con un gran colpo di testa su un calcio di punizione. La Penna annulla correttamente la rete per posizione di fuorigioco. Alla ripresa i granata ci provano; al 56′ occasione per il Torino, cross dalla destra per Sanabria, che si libera dalla marcatura e si coordina perfettamente per colpire in semi rovesciata. Al 70′ toro ancora pericoloso, splendido movimento di Pedersen che si smarca e riceve un filtrante calibrato alla perfezione, tiro a giro diretto sul secondo palo, ma la palla colpisce in pieno il legno. Al 76′, appena entrato, Rolando Mandragora si incarica della punizione dal limite. Tiro preciso, ma la palla colpisce il palo ed esce di poco a lato. La squadra di Vanoli continua ad attaccare ma il parziale non cambia. L’arbitro concede 5 minuti di recupero. Al 93′ grande opportunità per la Fiorentina, De Gea rinvia con il collo esterno e trova Biraghi, che serve subito Dodò in area che calcia, ma centra Milinkovic-Savic. Finisce il match, i viola agganciano l’atalanta e volano a quota 22 punti.

Foto: Instagram Fiorentina