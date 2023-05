Semplici: “Vittoria dei ragazzi. Ma non abbiamo fatto ancora niente, ora tre finali”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, ha così analizzato il successo ottenuto contro il Milan: “Nonostante le buone prestazioni fatte nelle scorse settimane i risultati non erano arrivati. Questa vittoria è completamente dei ragazzi, che ci hanno creduto e che non hanno mai mollato. Abbiamo fatto una partita veramente importante concedendo poco o niente ad una grande squadra come il Milan, con una partita di grande coraggio e cattiveria sportiva. Era importante dare una risposta sul campo dopo il brutto momento che stavamo attraversando. I ragazzi si sono allenati sempre con grande determinazione ma ci è sempre mancato qualcosa che ci potesse far svoltare. Abbiamo perso diverse partite immeritatamente ma quella di oggi è una prestazione bella e abbiamo portato a casa punti importantissimi”.

Poi ha proseguito parlando delle parole dette all’intervallo ai suoi ragazzi: “Ho cercato di dare indicazioni tattiche. Siamo stati più aggressivi, propositivi e con più coraggio: avevo detto loro di crederci fino alla fine, perché la partita infatti la potevamo vincere”.

Infine, sull’atteggiamento in campo: “Bisognava avere un atteggiamento diverso dal solito e avere cattiveria e un piglio migliore. Il secondo tempo è la testimonianza di quello che i ragazzi stanno facendo in questa stagione. Non abbiamo ancora fatto niente, ci sono ancora tre finali e ringrazio i tifosi che ci hanno spinto fino alla fine”.

