Semplici: “Verde da valutare, Maldini e Bastoni si sono allenati oggi. Col Torino sfida fondamentale per la salvezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, ha così parlato in vista della sfida contro il Torino, partendo dal tema contemporaneità: “Dipende dai risultati. Mi sono espresso su questo aspetto, siamo concentrati sul nostro avversario, il Torino. Stiamo preparando al meglio, affrontiamo una gara di grande valore, sono una squadra importantissima. Starà a noi cercare di far sì che questa gara possa diventare per noi una partita a nostro favore. Ci saranno difficoltà, so che lo stadio sarà sold-out e mi fa molto piacere. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, quindi dovremo attraverso la prestazione far sì di trascinarli perché ci serviranno tantissimo”.

Poi ha proseguito facendo il punto sull’infermeria: “Caldara ancora non è recuperato, vediamo se domani potrà essere a disposizione. Verde ha avuto un problemino, lo stiamo valutando e vedremo se sarà tra i convocati. Maldini e Bastoni hanno fatto il primo vero allenamento con la squadra, non hanno una condizione ottimale ma sono due giocatori importanti per queste due partite”.

Poi ha proseguito: “Ho trovato una società che ci ha dato grande disponibilità, che si impegna quotidianamente ed è presente sempre. Ci fa piacere vederli allo stadio, la vicinanza è importante e siamo sereni e fiduciosi. Li ringrazio, nonostante le pressioni che possiamo avere sono sempre stati bravi a gestire i momenti non positivi. Le motivazioni ti fanno cambiare il risultato e un allenatore deve sapere quando è il momento per caricare. Sappiamo tutti l’importanza della gara di sabato, ho ragazzi responsabili, di valore, sono convinto che si prepareranno al meglio per far sì che possano prendersi le soddisfazioni che merita questa piazza, questa gente e questa società”.

Foto: sito ufficiale Spezia