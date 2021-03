Semplici: “Troveremo una Juve arrabbiata, ma vogliamo dare seguito alle ultime prestazioni”

Vigilia di Cagliari-Juventus, gara complicatissima che metterà alla prova i rossoblù, che vengono da tre risultati utili consecutivi contro la Juventus, appena uscita dalla Champions. Il tecnico dei sardi, Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara ai media: “Juventus? Troviamo una squadra forte, che ha la miglior rosa del campionato, si è un po’ attardata rispetto alle prime posizioni, dispiace sia uscita dalla Champions. Troveremo una squadra arrabbiata, noi dobbiamo scendere in campo per dare continuità alle ultime prestazioni, siamo convinti di poter mettere in difficoltà la Juve. Si deve scendere in campo con tanta convinzione e personalità, se soffriamo dobbiamo farlo da squadra, insieme, cercheremo di mettere in campo le nostre qualità, con più scioltezza, facendo sì che la gara sia molto difficile per la Juve. Noi guardiamo noi stessi, non ci interessa quanto fanno le altre. Affronteremo una squadra sulla carta tra le più forti di Italia, cercheremo di fare una grande gara. Domani vedremo chi giocherà”.

Foto: Spal Twitter