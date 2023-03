Semplici: “Test amichevole positivo. Ci stiamo avvicinando all’identità che cerco di trasmettere”

L’allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in seguito al test amichevole pareggiato contro il Monaco. La partita è finita con il risultato di 1-1, alla rete di Caldara ha risposto Coulibaly. Alcune parole del tecnico dei liguri: “É stata una bella giornata, abbiamo svolto un bel test match in uno dei centri sportivi più belli d’Europa, contro una squadra di grande valore. Questa partita mi è servita soprattutto per vedere e valutare i ragazzi che finora hanno avuto meno spazio, dai quali ho avuto tante belle sensazioni. Al fischio finale, la prestazione e l’attitudine della squadra mi hanno soddisfatto, abbiamo giocato con personalità, provando ad articolare le nostre trame di gioco e rendendoci più volte pericolosi, anche dopo il pareggio del Monaco. Ora proseguiamo la nostra preparazione al campionato sotto i migliori auspici. Nel complesso, i ragazzi hanno fatto molto bene, devo dire che anche coloro che hanno giocato poco hanno retto il confronto con giocatori di grande qualità e di grandi doti fisiche, abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre qualità, le nostre idee di gioco e penso che ci stiamo avvicinando sempre di più all’identità che cerco di trasmettere assieme allo staff, che vuole che la squadra cerchi sempre di fare la gara e quest’oggi in parte ci siamo riusciti molto bene. Ci auguriamo di recuperare qualche giocatore che oggi era assente, in più speriamo che i convocati in Nazionale rientrino alla base in una buona condizione per arrivare al match con la Salernitana al meglio delle nostre potenzialità, perché ci aspetta una sfida importante che dovremo affrontare per il verso giusto”.

Foto: sito ufficiale Spezia