Semplici sullo spareggio salvezza: “Massima fiducia per i novanta finali”

La conferenza stampa di mister Leonardo Semplici sullo spareggio salvezza tra il suo Spezia e l’Hellas Verona:

“Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell’anno, per noi e per il campionato visto che una partita decisiva non c’è mai stata. Ci apprestiamo a farla nel migliore dei modi, con massima fiducia, con rispetto, ma sono convinto che la squadra disputerà una grande prestazione e porterà casa il risultato. Il percorso fatto ha dimostrato che siamo all’altezza dell’incontro. Abbiamo una lunga pagina di assenti ma dobbiamo concentrarci su chi c’è. In ogni partita abbiamo dimostrato di saper fare grandi prestazioni. Chi entra è sempre pronto e da parte nostra c’è massima fiducia per i novanta minuti finali per cercare di portare a casa il risultato che meritiamo”.

“L’abbiamo preparata bene con la giusta serenità. Questa settimana erano importante saper gestire le energie nervose. Con lo staff, abbiamo cercato di lasciare i ragazzi sereni per prepararli al meglio alla partita. Sotto questo aspetto sono consapevole che i ragazzi stanno bene e faranno di tutto per ottenere un risultato positivo”.

Fonte Foto: sito ufficiale Spezia