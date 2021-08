Semplici su Nandez: “Sarà convocato. Ha chiarito con il presidente”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, nel corso della conferenza stampa di vigilia della prima di campionato contro lo Spezia, si è soffermato anche sulla situazione relativa a Godin e Nandez. “Godin, giocatore per me di grande valore, fa parte a tutti gli effetti del gruppo e del Cagliari. Ci sarà anche Grassi tra i convocati, voglio che inizi a vivere l’ambiente mentre per portarlo a una buona condizione ci vorrà del tempo. Ha pochi allenamenti nelle gambe. Nandez è convocato, lui ha avuto un chiarimento con il presidente e la società e quindi domani sarà con noi”. Nonostante ciò Nandez resta sempre sul mercato, lui pensa sempre all’Inter anche se possono aprirsi altre possibilità.

Foto: Sito ufficiale Cagliari