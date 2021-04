Semplici su Kurtic: “L’ho visto piangere, è stato un mio giocatore. Potevo essere io al suo posto”

L’immagine della serata di Cagliari-Parma è il pianto di Kurtic del Parma che a fine gara si è lasciato andare alle lacrime, capendo che questo ko sarà fatale ai ducali per la salvezza.

Il tecnico del Cagliari, Semplici, è stato il primo ad andare a rincuorare il giocatore e ha spiegato a Dazn le sue emozioni: “E’ stato un mio giocatore, l’ho visto piangere e ci potevo essere io dall’altra parte. Mi è sembrato giusto andare da lui. In tanti ci davano per morti ma morti ancora non siamo. La classifica non rispecchia il valore dei ragazzi. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”.

Foto: Sito Cagliari