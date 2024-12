Semplici: “Sorpende una classifica così, sono arrivato per invertire il trend”

Arrivato martedì sera a Bogliasco, oggi il nuovo tecnico della Sampdoria Leonardo Semplici si è presentato in conferenza stampa, introdotto dal Responsabile dell’area tecnica Pietro Accardi. “Fatemi ringraziare Sottil per il lavoro svolto in questi mesi, purtroppo le cose non sono andate come speravo, ma la responsabilità non è solo dell’allenatore esonerato: il fallimento in questi casi è di tutti, la responsabilità è di tutti, se presentiamo un terzo allenatore è ovvio che qualcosa abbiamo sbagliato. Oggi si volta pagina, siamo contenti di presentare Semplici, allenatore scelto e voluto per le capacità tecniche e morali. Allenatore esperto, conosce la categoria, ha vinto tutti i campionati e soprattutto sa entrare nella testa dei giocatori”.

Ha parlato poi il tecnico blucerchiato: “Intanto voglio fare una premessa, sono arrivato per cercare di invertire quello che è il trend dell’annata, ma sono felicissimo di mettermi in discussione. – le prime parole di Semplici – Per me è motivo d’orgoglio rappresentare questa società, ringrazio la proprietà e il presidente, il direttore di questa possibilità, mi auguro che la Sampdoria possa ritornare a quei momenti del passato glorioso, voglio far tornare la Sampdoria in quella categoria che tutti sappiamo. Che gruppo ho trovato? Da subito mi stanno dando ascolto, chiaro che gli allenamenti sono ancora pochi, capirete bene che essendo nuovo i giocatori li conosco, ma finché non li alleni e non li hai sott’occhio hai difficoltà a sapere i veri valori. Mi piace conoscerli bene, trovare la chiave di ognuno per far sì che riescano tutti a dare il meglio”.

Sulla classifica: “Sorprende una classifica così, non so quali problematiche ci fossero e non mi interessa, prima di me c’erano grandissimi professionisti, ma ora ripartiamo quasi da zero. Non sono qui per stravolgere, ma per dare valore ai ragazzi per il loro passato, hanno fatto tante cose ma come per me conta fino ad un certo punto, l’obiettivo è quello di switchare l’andamento avuto fino ad oggi e fare secondo le nostre possibilità. Il sistema di gioco? In questo periodo siamo in emergenza in difesa, ma sapevo di questa situazione. Baso le mie scelte su quello che vedo, la squadra è costruita per giocare 352 o 3421 o 343 e dovrò lavorare sulle caratteristiche che abbiamo, poi dovrò lavorare per avere un equilibrio importante. Subiti tanti gol, per chi deve raggiungere un certo obiettivo sono troppi e dovremo aggiustare questo dato. Individuare un gruppo base di titolari? Chiaro che dei giocatori base in testa li ho, poi il campo mi dirà se sto facendo le scelte giuste. Il calcio è cambiato, ci sono cinque cambi e puoi cambiare la partita in un senso o in un altro. Giusto considerare tutti, poi più di 11 non possono scendere in campo, sono tutti titolari poi ci sono titolari da cinque, otto o dieci partite. Starà ai giocatori mettermi in difficoltà”.

Foto: Instagram Sampdoria