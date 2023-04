Semplici: “Sono da valutare Shomurodov e Holm. Salernitana squadra di valore”

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, in conferenza stampa ha parlato della partita di Serie A da disputare al Picco domenica contro la Salernitana. Gli aquilotti diciassettesimi in classifica con 24 punti in 27 partite sono chiamati ad allungare sulla zona calda della classifica, il Verona terz’ultimo dista cinque punti. Alcune parole del tecnico: “Shomurodov ha fatto molto bene, ha fatto gol e mi fa enorme piacere. È un giocatore che deve essere un valore aggiunto, sta a me metterlo nelle migliori condizioni. È tornato oggi, abbiamo un allenamento per valutare le sue condizioni e far sì che possa essere utilizzato. Holm è rientrato, oggi è stato fermo per precauzione, domani vedremo. Ancora non è al top, è stato fermo diversi giorni e stiamo cercando di recuperarlo. Abbiamo qualche defezione, nell’ultimo allenamento faremo la conta dei disponibili per fare una grande prestazione. Domenica è una partita che conta molto per il nostro campionato e vorremmo prepararla. Domani c’è la rifinitura e valuteremo bene alcune situazioni. Proverò a mettere in campo gli undici che diano migliori garanzie, chi giocherà sono convinto darà il suo meglio. Domani affrontiamo una squadra di valore, costruita per altri traguardi e che si è ritrovata a lottare per traguardi che forse non si aspettava. Servirà massimo rispetto e attenzione per avere la meglio”.

Foto: sito ufficiale Spezia