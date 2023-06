Semplici: “Se resterò in Serie B? Ora è l’ultimo dei miei pensieri. Chiediamo scusa alla nostra gente”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, ha così parlato dopo la retrocessione in Serie B dopo lo spareggio salvezza perso contro l’Hellas Verona: “Posso guardare le mie 15 partite e credo che oggi sia stato lo specchio di quelle. Creare tante occasioni e non realizzarle come nel secondo tempo la dice tutta sulla nostra stagione. Spiace, c’è tanta amarezza e chiediamo scusa alla nostra gente. L’episodio chiave è stato il rigore, potevo accorciare e avevamo il tempo per cercare il pareggio. Così non è stato. Sono amareggiato. La squadra poteva fare di più nelle 15 partite dove sono stato. Abbiamo fatto delle buone prestazioni tranne col Torino. E’ inutile accampare scusanti. Uno spareggio così non accadeva da tanti anni, il regolamento è questo e c’è poco da dire. C’è tanta amarezza da parte mia in primis, di tutti i ragazzi e la società aver dato un dispiacere a i nostri tifosi”.

Poi ha proseguito: “Noi abbiamo sempre fatto la partita con tutte le squadre ma spesso ci sono state alcune partite dove non siamo usciti con una vittoria ma con delle sconfitte immeritate. L’amarezza è talmente tante che è difficile trovare le parole giuste per vivere questo momento. Cosa è successo in questi mesi? Basta vedere la lista dei convocati di oggi: eravamo 14 più due infortunati in panchina. Eravamo senza nove giocatori. Una rosa come lo Spezia, abbiamo sopperito in queste 15 partite ma non sempre ci siamo riusciti nonostante i ragazzi abbiano dato tutto. Anche stasera non posso rimproverare nulla ma i cambi in certe situazioni ci sono venuti a mancare. Quando ci sono queste annate, devi mettere tante cose in conto e noi le abbiamo pagate”.

Infine: “Resterò in Serie B? In questo momento è l’ultimo dei miei pensieri. Chiediamo scusa alla nostra gente”.

Foto: sito ufficiale Spezia