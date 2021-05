Semplici: “Salvezza? Ci ho creduto fin dal primo giorno. Sono fiorentino, ma sono anche un professionista”

L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa della partita in vista contro la Fiorentina per avvicinarsi alla salvezza: “Per quanto riguarda il mio cammino, sono contento di quello che i ragazzi sono riusciti a dimostrare: credo che il nostro percorso sia sotto gli occhi di tutti, nel calcio esistono gli episodi per tutti ma noi guardiamo soltanto alla gara di domani. Dal mio arrivo abbiamo fatto solo partite di questo tipo: tutte sono state una finale di campionato, domani non cambierà l’approccio. Abbiamo tirato fuori un grande carattere e una grande mentalità, dunque affronteremo la Fiorentina come abbiamo fatto con le altre: anche loro hanno vissuto una stagione simile alla nostra, non meritavano questa classifica per la rosa che hanno. Sicuramente proveremo a fare più punti possibili”.

Sulla salvezza: “Ci ho creduto fin dal primo giorno, perché ho visto le qualità dei ragazzi e risvegliato la loro voglia di lottare. Siamo diventati squadra, abbiamo creato una forte identità che ci ha permesso di venire fuori dalle difficoltà. I conti li faremo soltanto alla fine, per ora penso solo ai 95 minuti di domani contro la Fiorentina. Io sono fiorentino, quelli viola sono i miei colori ma sono un professionista: sono venuto qui a Cagliari per offrire rispetto e passione. In questo momento il Cagliari è la mia squadra del cuore”.

Foto: Twitter Cagliari