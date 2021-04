Semplici: “Roma distratta dall’Europa? Non credo. Dobbiamo tirare fuori il meglio e cercare di vincere contro chiunque”

Vigilia di Cagliari-Roma. I rossoblù che arrivano dai successi contro Parma e Udinese non possono abbassare la guardia se vogliono continuare a credere e lottare per la salvezza. Il tecnico dei sardi, Leonardo Semplici, ha così parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i giallorossi.

Sulla Roma, che per molti ha la testa già alla sfida di Europa League: “La Roma sta attraversando un momento particolare ma non credo che il campionato venga accantonato per la semifinale di Europa League, ha tanti giocatori da utilizzare, molti rientranti ma anche nell’ultima gara ha giocato bene. Ultimamente gli episodi ci girano a favore perché siamo più determinati, anche il gol annullato a Joao ci ha caricato. Dobbiamo provare a vincere con chiunque affronteremo, ma spero che queste due vittorie, arrivate con grande predisposizione alla sofferenza, ci portino a fare bene. Dovremo tirare fuori il meglio di noi stessi, l’obiettivo può essere lì ma può essere ancora lontano”.

Sull’assenza di Nainggolan: “L’assenza di Radja è un’assenza importante e mi auguro che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia, ho diverse soluzioni. L’atteggiamento sarà quello di chi ha poco da perdere, sappiamo di affrontare una squadra di valore e andremo in campo cercando di dare quello che possiamo per 95 minuti”.

Foto: Twitter Cagliari