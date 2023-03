Semplici: “Risultato importante che dona serenità ai ragazzi. Dragowski? Gli pagheremo una cena”

Leonardo Semplici allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo cambiato qualcosa a fine primo tempo e siamo stati più equilibrati facendo un bel secondo tempo. Quando subentri in una situazione difficile devi creare quell’autostima che forse avevano perso i ragazzi, cerchiamo di portare idee, concetti e mentalità. Ho trovato un gruppo di grande disponibilità e grandi valori”.

Si è adattata più la squadra a lei o viceversa? “Da quando ho esordito in A mi hanno messo l’etichetta del 3-5-2, qui abbiamo giocato a quattro e ci siamo espressi meglio. Quando subentri trovi una situazione di difficoltà, abbiamo trasferito un po’ di autostima. E’ una squadra che deve provare a fare la partita contro tutti, il valore dell’avversario era indubbio e abbiamo ribattuto colpo su colpo. Siamo stati bravi a reagire al pareggio, ci abbiamo creduto fino alla fine. Non pensavo, da fuori, avessero queste qualità morali e tecniche”.

Aveva un’idea di fare una partita di sofferenza e di provare a far male. “Avevo messo Zurkowski a fare il trequarti, in fase di possesso doveva giocare a ridosso delle punte. Poi abbiamo cambiato ma l’Inter nel primo tempo palleggiava bene, siamo rimasti in partita da squadra. Nel secondo tempo siamo ripassati alla difesa a quattro e la squadra ha difeso meglio concedendo meno gestendo la partita nei momenti di difficoltà. Merito di questi ragazzi, risultato davvero importante. Abbiamo battuto se non la più forte ma tre le più forti”.

Qualcuno offre la cena a Dragowski?” Si probabile. L’altra volta ho portato io a cena tutti”.

Foto: twitter Spal