Semplici: “Penso ci siano i mezzi per arrivare alla salvezza. Il confronto con i tifosi è stato positivo”

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Monza, analizzando il difficile momento dei liguri.

Queste le sue parole: “Penso ci siano i mezzi per arrivare all’obiettivo della salvezza, mi spiace per il risultato perché quando perdi devi stare zitto e non trovare scuse tra assenze e gol sbagliati. Dobbiamo prenderci le critiche e le prendiamo, come è successo con i tifosi con cui c’è stato un chiarimento positivo. Nonostante ciò io differisco dal suo pensiero, perché secondo me abbiamo qualità e anche stasera l’abbiamo dimostrato. Poi se non realizzi dopo 3-4 occasioni e prendi gol al primo tiro è normale che vai in difficoltà. È successo anche con la Sampdoria, bisogna fare tutti qualcosa di più perché quanto fatto fino ad oggi non è sufficiente. Inutile creare 5-6 palle gol e non segnare, meglio farne una e segnare. Dobbiamo continuare a giocare con questo modo di interpretare la gara, creando i presupposti per vincere. In questo momento non ci stiamo riuscendo e dobbiamo fare qualcosa di diverso”.

Sul momento: “L’idea che mi sono fatto è che questi ragazzi hanno qualità. Ci sono a volte scelte obbligate, perché qualcuno non sta bene, non ha recuperato, e la formazione non si fa per far dispetto alla moglie. Si fa analizzando durante la settimana, con lo staff tecnico e sanitario, le condizioni di ognuno. Cerchiamo sempre di mettere la squadra migliore in campo, ma è chiaro che possiamo sbagliare. I ragazzi stanno dando tutto, non posso rimproverargli l’impegno, ma come dicevo ad oggi non è sufficiente. Lo stiamo vivendo personalmente, in primis io perché l’allenatore è sempre responsabile. Dobbiamo lavorare di più e meglio per fare punti”.

Come si riparte? “Moralmente dobbiamo lavorare, e dobbiamo farlo anche fisicamente. Si è aggiunto il confronto con i tifosi, che magari i ragazzi non si aspettavano in questo momento. Dobbiamo essere bravi a ricevere le critiche, quando fai questo lavoro devi pensare che possa esserci un momento negativo. La gente, giustamente, ci è sempre stata vicino e oggi hanno avuto dubbi sul nostro operato. Questo non toglie niente ai ragazzi, ma è chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più e sta a noi cercare di recuperare le forze e poterci presentare mercoledì con qualcosa di diverso”.

Foto: sito Spezia