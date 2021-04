Semplici: “Pensavo di incidere di più su questo Cagliari. Con l’Inter sarà una partita di sacrificio”

L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha presentato in conferenza stampa il big match di domani che vedrà i suoi affrontare l’Inter, ecco le sue parole, riportate dal portale centotrentuno.com.

Pensava di incidere di più su questa squadra prima del suo arrivo?

“Per certi versi sì, ma nonostante le sconfitte abbiamo creato tante occasioni. Non voglio parlare di prima, mi sembra scorretto: a livello difensivo però corriamo meno rischi, a parte la partita con la Juventus. A detta di tutti i migliori in campo sono sempre stati i portieri avversari e avremmo meritato almeno i pareggi con Verona e Spezia”.

Come sta Nandez?

“Si è allenato a parte tutta la settimana, da ieri è in gruppo: gli abbiamo evitato scontri per precauzioni, Nahitan è recuperato. Purtroppo abbiamo perso Deiola e domani non sarà a disposizione”.

Che partita ci dobbiamo aspettare del Cagliari?

“Sarà una partita di sacrificio. Ci saranno momenti in cui soffriremo, dove dovremo essere aggressivi e dovremo mettere in pratica le qualità dei ragazzi. Ci siamo preparati a questa partita, non possiamo solo aspettare l’avversario: servirà equilibrio, difendere in una certa maniera e andare a controbattere in certe situazioni”.



Cosa vi siete detti dopo il Verona? Cosa è successo dopo tre risultati negativi?

“Ne abbiamo parlato, ma c’è da parlare poco in questo momento e c’è da passare ai fatti. Abbiamo lavorato sui dettagli cercando di migliorare con desiderio e determinazione. Quello che abbiamo fatto non è sufficiente. Dobbiamo tirare fuori tutti, a partire dall’allenatore, qualcosa in più”.