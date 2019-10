Semplici: “Parma? Vincere per ritrovare serenità. In questi anni il percorso è stato bellissimo”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato presentando la gara contro il Parma in conferenza stampa: “Sicuramente sarebbe importante. Ci darebbe forza e serenità a quello che stiamo facendo. Sappiamo di affrontare una squadra solida, di qualità e di valore. Bisognerà fare una partita di grande attenzione e determinazione. Voglio vedere un furore e una voglia di vincere diversa da quella messa in mostra nelle ultime uscite. In tutti noi ci deve essere la voglia di dimostrare che possiamo fare un cammino migliore di quello fatto fino a oggi. Dovremo rimanere compatti come abbiamo sempre fatto, bisogna rimanere uniti e cercare di fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. La gara con la Juve? Abbiamo perso. Sicuramente qualcosa di buono l’abbiamo fatto, ma potevamo e dovevamo fare meglio perché ne avevamo le possibilità. Stiamo lavorando per avere una condizione accettabile e cercheremo di sopperire a certe mancanze. Floccari con Petagna? Valuteremo tutti perché tutti mi possono dare il giusto contributo. Domani vedremo e valuteremo chi far scendere in campo fino all’ultimo. Gervinho? Sicuramente sarà un’arma importante. Bisognerà essere veramente bravi, perché loro vanno forte con le ripartenze. Dovremo essere bravi ad attaccare senza scoprirci, con grande attenzione. Non possiamo permetterci di concedere loro dei contropiedi perché sono devastanti. Se Reca sarà dalla sua parte? Bisogna dargli fiducia e farlo crescere. Deve capire quello che voglio da lui. Starà a me e allo staff farlo inserire bene e far si che si possa esprimere e tirar fuori le potenzialità che lui ha. Noi proviamo sempre a far la partita. Il problema è se ci riusciamo o meno. Bisognerà capire le caratteristiche dell’avversario e sviluppare un tipo di manovra migliore che ci servirà a mettere in campo le nostre qualità. E riusciremo a farlo solo attraverso il lavoro. Murgia in difficoltà recentemente? Per Alessandro è normale, soprattutto dopo tre partite in una settimana. Ma noi crediamo nel ragazzo e starà a me valutare quando utilizzarlo. Valoti? In questo momento non lo sto facendo giocare perché non riesce a darci il giusto equilibrio di cui abbiamo bisogno ora. Con lui ho parlato e ho massima fiducia. Finché non troverò un equilibrio ben preciso, magari cercherò di utilizzarlo con una squadra che possa sostenere le sue qualità. Igor? Ha quella personalità e spensieratezza che ora ci vuole. In lui ci crediamo e abbiamo fiducia. Potrà essere della gara. Strefezza? Anche lui potrà essere una pedina da utilizzare dall’inizio. Si applica molto e mi auguro possa darci una mano per il nostro percorso. Il traguardo delle 200 panchina con la Spal? Pensare al mio arrivo e dove siamo arrivati oggi mi ha fatto emozionare. E’ un percorso bellissimo e mi auguro possa essere coronato con un nuovo traguardo. Mi fa piacere, ma mi fa anche pensare che ancora non ho fatto niente. Insieme a questo gruppo voglio migliorare e continuare a crescere per mettere in campo le qualità di questa squadra e coronare la mia crescita personale”.

Foto: Spal Twitter