Semplici: “Nzola ancora out. Dobbiamo essere più cinici, abbiamo le qualità per farlo”

Il tecnico dello Spezia ha presentato la sfida contro l’Atalanta: “Il ko crea problemi di classifica ma il calcio è questo. Penso che la prestazione vada vista in due maniere: la prestazione e il risultato. Il risultato è chiaro che c’è solo da migliorare, ma la prestazione credo abbia fatto vedere buone cose sotto l’aspetto delle occasioni create, dai rischi corsi contro una squadra di valore come il Monza. La prestazione mi è piaciuta, è chiaro che in questo momento non è sufficiente perché usciamo sconfitti, anche se immeritatamente. Nonostante il risultato penso ci siano tante cose buone, dobbiamo essere più cinici e sbloccare la partita, non andando sotto al primo tiro. Sta a noi cambiare questo trend, ma penso che i ragazzi abbiano recepito il momento e il contesto che stiamo attraversando. Abbiamo lavorato soprattutto a livello morale, perché quando giochi così ed esci a mani vuote, dando tutto, non è facile. Tutti insieme dobbiamo dare di più, sbagliare meno e non lasciare niente di intentato. Abbiamo qualità e si sono mostrate solo in alcuni momenti, a tratti, e invece dobbiamo dare continuità nonostante ci siano anche assenze, ma sapete che di questo non parlo”.

Su i vari episodi: “Tanti aspetti moralmente hanno limitato le nostre potenzialità. Con la Lazio non fai gol dopo due occasioni clamorose e va bene perché è la Lazio, poi hai la Sampdoria e davanti al portiere non segni e vai sotto. Devi recuperare, fare qualcosa in più e ti fa spendere tanto. E in maniera più clamorosa è capitato con il Monza. Poi sfido chiunque a fare queste partite, non concretizzare e andare sotto. Anche moralmente non era facile, dobbiamo fare qualcosa in più e dobbiamo saper reagire con carattere e avere questa determinazione in più che serve ora per il nostro percorso. Dobbiamo non pensare a queste cose, pensare positivo e domani affrontare una squadra di valore e forza. Ci siamo fatti rispettare con tutti, ma non sempre il risultato è stato dalla nostra ma dobbiamo continuare in maniera”.

Su Nzola: “Nzola non c’è per Bergamo, cerchiamo di recuperarlo per la Cremonese”.

Foto: sito ufficiale Spezia