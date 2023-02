Semplici non sarà al “Picco” per Spezia-Juve. Ma è pronto per la firma

Leonardo Semplici non sarà oggi al “Picco” per assistere a Spezia–Juve, contrariamente alle voci delle ultime ore. Tuttavia la deadline è scandita: lo Spezia ha pensato soltanto a lui per sostituire Gotti, esonerato nei giorni scorsi dopo gli ultimi risultati non positivi. Il club ligure ha dato la precedenza alla soluzione interna (Lorieri più Terzi), passaggio importante e confermato, in modo da chiudere poi con calma l’accordo con l’ex allenatore di Spal e Cagliari che ha chiesto un contratto di un anno e mezzo. Semplici era stato al “Picco” già nelle scorse settimane, stavolta guarderà la partita in tv, pronto comunque a diventare il nuovo allenatore dello Spezia.

Foto: Twitter Cagliari