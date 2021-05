Semplici: “Massima concentrazione per domani. Ci servirà personalità”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida-salvezza in casa del Benevento. Il tecnico ha iniziato parlando dell’ambiente campano e di come i suoi imposteranno la sfida: “È una partita molto importante sia per noi che per loro: una partita difficilissima contro una buona squadra, che ha i suoi pregi e difetti, noi abbiamo molto rispetto per loro ma siamo consapevoli anche delle nostre qualità. Rivedendo la gara d’andata posso dire che Schiattarella è un giocatore importante e di qualità, specialmente in quel ruolo: con me è cresciuto tanto e ora si è confermato, ma il Benevento ha tante qualità e non vogliamo farci sorprendere su palla inattiva. È chiaro che nell’ultimo periodo abbiamo affrontato tutte le partite da dentro o fuori, ma dovremo avere la massima attenzione domani: hanno ottime qualità individuali e di squadra, come le palle inattive e non credo ci sia troppa differenza nell’interpretazione della gara rispetto alle altre. Joao Pedro? Chiaramente tornerà titolare, ma vedrete domani dove giocherà. Mi aspetto molto da Marin, ci servirà la sua personalità”.

Foto: Twitter Cagliari