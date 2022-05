Semplici: “Il Napoli era da scudetto, è stato sfortunato e penalizzato dagli infortuni nei momenti cruciali”

Mister Leonardo Semplici, presente Summer Show in Cilento per il premio ‘Miti dello Sport’ , ha parlato del Napoli: “Faccio i complimenti al Milan, la squadra più continua e brava, ha vinto meritatamente. Il Napoli è una squadra forte, sicuramente ha avuto delle problematiche. Dispiace perché poteva lottare per la vittoria fino alla fine del campionato. Ha avuto anche un po’ di sfortuna, qualche infortunio di troppo nei momenti cruciali, ma aveva una rosa per competere fino in fondo. Koulibaly? È straordinario. Se il Napoli vuole rimanere a quei livelli deve confermare lo zoccolo duro“.

Foto: Twitter Cagliari