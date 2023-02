Semplici: “Ho trovato un gruppo coeso, daremo tutto per l’obiettivo”

Il neo allenatore della Spezia, Leonardo Semplici, si è presentato in conferenza stampa. Arriva alla guida degli aquilotti dopo l’esonero di Luca Gotti, con l’obiettivo salvezza da raggiungere. Torna in panchina dopo poco più di un anno, la sua ultima esperienza a Cagliari. Alcune parole del tecnico: “Sono felicissimo di essere approdato in una piazza così importante. Ringrazio proprietà e i direttori che mi hanno dato l’opportunità. Ho trovato un gruppo coeso, unito, e credo sia l’aspetto più importante. Conosco la piazza, ci ho giocato contro in Serie B e in A, la tifoseria è un aspetto determinante per i risultati avuti fin qui. Sono convinto che attraverso le prestazioni cercheremo di dare quelle soddisfazioni che i ragazzi e i tifosi meritano, sperando di raggiungere con il loro aiuto la salvezza. Conoscendo dall’esterno la squadra, avevo intravisto qualità importanti che in passato e in alcune partite quest’anno ha dimostrato di avere. Dobbiamo ripartire da quello. Ieri, che ho conosciuto i ragazzi, ho trovato grande disponibilità, desiderio di tornare ad essere quella squadra che ha fatto ottime cose e questo è l’aspetto più importante. La disponibilità è stata massimale e solo così potremo ottenere i risultati. I numeri poi parlano chiaro, ma con il lavoro penso di poter dare un indirizzo alla squadra sia offensivamente che difensivamente, per segnare di più e di essere più ermetici”.

Difesa a tre? “Sono vent’anni che faccio questa professione, ho giocato quasi sempre a quattro e con la SPAL sono passato a tre. Avevo giocatori con quelle caratteristiche e il discorso è cambiato per quello. Non sono legato ai moduli. Sono legato alle qualità dei ragazzi, che in passato hanno giocato a 4 e ora, con Gotti, giocavano a 3. Non sarà importante il modulo ma come lo svolgeremo, i concetti che verranno trasferiti, l’occupazione degli spazi. Da parte vostra capisco che si debba sapere come attaccare e difendere, ma penso di poter continuare come abbiamo visto ultimamente lo Spezia”.

Condizione fisica: “Da quello che ho visto dalla tv la squadra è in buona condizione. Shomurodov e Nzola? I due attaccanti per me hanno grande valore, bisognerà trovare gli equilibri per dare quell’apporto che tutti si aspettano. L’aspetto campo determinerà tutto, in questi due-tre giorni proverò a capire qualcosa. Allenandoli capiremo le capacità della squadra e la via da seguire”.

Tifosi: “Il pubblico l’ho conosciuto da avversario, conosco la loro vicinanza e attaccamento. La cosa che chiedo è di continuare a star vicino a questi ragazzi, di incitarli anche nelle difficoltà. Il percorso sarà difficile, ma attraverso la coesione possiamo arrivare tutti insieme a questo traguardo. Sono convinto che i tifosi saranno vicini, la nostra promessa è quella di sputare sangue fino alla fine per realizzare l’obiettivo”.

Foto: sito ufficiale Spezia