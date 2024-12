Semplici: “Ho sfruttato la gara per vedere tutta la rosa. Ho accettato l’incarico perché sono convinto”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico della Sampdoria, Leonardo Semplici, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-1 contro la Roma: “Oggi ho sfruttato questa gara per vedere tutta la rosa che ho a disposizione anche se ci tenevamo a ben figurare. Nella prima mezz’ora non abbiamo fatto benissimo, cambiando anche modulo poi siamo tornati al nostro modo di stare in campo più vicini alle nostre caratteristiche e abbiamo fatto meglio. Chiaro che giocavamo contro una squadra superiore, dobbiamo comunque trarre delle indicazioni da questa partita”.

Poi ha proseguito: “Ho accettato l’incarico perché sono convinto, nel reparto difensivo siamo in difficoltà perché Bereszynski e Romagnoli sono infortunati. Ci sono degli adattamenti che abbiamo fatto, bisogna tenere botta in questo frangente da qui a fine dicembre per poi recuperare qualche giocatore e valutare meglio la rosa che ho a disposizione”.

Sui portieri: “Ghidotti è quello che ho scelto, oggi volevo vedere anche Vismara. Purtroppo Silvestri ora è infortunato. In questo momento Ghidotto è quello con le caratteristiche fisiche e mentali per fare il titolare della Sampdoria”

