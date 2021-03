Semplici e quella scelta solo di Giulini che sta già pagando

Leonardo Semplici, la scelta di Giulini. Ulteriore conferma che il problema del Cagilari era solo ed esclusivamente Eusebio Di Francesco che aveva trasmesso poco o nulla alla squadra, malgrado un ingaggio vicino ai due milioni a stagione e un mercato fatto a sua immagine e somiglianza. Non è un caso che, con l’avvento di Semplici, il Cagliari abbia vinto due partite su due. E Giulini ha difeso la sua scelta, maturata già pochissime ore dopo la sconfitta contro il Torino, indipendentemente dal fatto che Capozucca volesse andare su un altro allenatore e non su Semplici. Ma Capozucca era tornato in pista da pochissime ore, in ogni caso é sembrata legittima e giusta la scelta che Giulini ha difeso fino in fondo. E che ora sta pagando per un Cagliari finalmente vestito di nuovo.

Foto: Twitter Cagliari