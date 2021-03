Semplici: “Domani scontro diretto per la salvezza. Recuperi importanti quelli di Pavoletti e Lykogiannis”

Alla vigilia di Spezia-Cagliari, scontro diretto per la salvezza, il tecnico dei sardi Leonardo Semplici ha presentato la sfida in videoconferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del mister degli isolani: “Classifica preoccupante? Bisogna fare la corsa su noi stessi, i ragazzi sono carichi, siamo pronti a disputare una grande prestazione contro lo Spezia. Sarà una partita equilibrata, bisognerà fare attenzione a diversi aspetti. È una gara importantissima, non sarà l’ultima, è uno scontro diretto, vogliamo tornare a casa con un risultato positivo, starà ai ragazzi cercare di essere più convinti per fare una prestazione in linea con le altre. Abbiamo grande rispetto dello Spezia, sta facendo un ottimo campionato, starà a noi far capire che ritmo ci vorrà in campo.

Se ci saranno sorprese nella formazione iniziale: “No, andremo sulla falsa riga delle utile partite, andremo con quelli della Juve. Ci saranno anche i rientri importanti di Pavoletti e Lykogiannis. Poi ho sempre buone alternative, starà a me mettere in campo la formazione ideale per affrontare la gara”.

Foto: Twitter Cagliari