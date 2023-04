Semplici: “Dobbiamo pensare a noi stessi, evitare errori e fare punti. La classifica non deve farci perdere concentrazione”

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in vista della gara contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Ho sottolineato gli aspetti positivi. La squadra deve vedere sempre e comunque queste cose e con questo aspetto si comincia ad intravedere lo stile e la mentalità che voglio dare alla squadra. Se si vede il risultato non sembra una partita giocata bene, ma dobbiamo prendere il buono, analizzare le cose e lavorarci sopra quotidianamente, come facciamo sempre, non lavorando solo sugli errori. Non ha fatto bene moralmente, è stata una sconfitta che dispiace per come è venuta e per il punteggio finale, ma la verità è questa. Dobbiamo rimboccarci le maniche, se stiamo facendo il 100% dobbiamo fare qualcosa in più, a partire dall’allenatore. Quanto fatto fino ad oggi è stato buono, in alcune partite, in altre sufficiente, in altri ancora insufficiente e dobbiamo arrivare ad un livello per disputare la gara con un a certa mentalità e determinazione per fare risultato”.

La pressione: “Spero di no e me lo auguro. In questo periodo in cui sono arrivato abbiamo avuto momenti positivi e negativi, però mi sembra che stiamo aggiustando il tiro. Mi auguro che sabato, per una partita importante dato che i punti sono sempre meno, si cerchi di partire con il piglio e la mentalità giusta per mettere in difficoltà la squadra avversaria per portare a casa punti che ci permettano di portare a casa il risultato”.

Sulla classifica: “Non è facile ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché disperderemmo le forze e non possiamo farlo. Dobbiamo pensare al nostro compito, a migliorarci, a correggere gli errori fatti e pensare solo all’avversario, la Sampdoria. Dobbiamo pensare a fare il massimo, sia a livello di performance che a livello di punti”.

