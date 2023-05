Semplici: “Confronto Milan-ultras? Sono scene che andrebbero evitate”

Leonardo Semplici a RaiRadio1 ha commentato il confronto dei calciatori del Milan con i suoi tifosi: “Sono scene che andrebbero evitate, non dico che è un’abitudine ma in Italia ogni tanto succedono queste cose. Il Milan deve saper fronteggiare anche questi momenti, sta facendo una stagione importante, lo dice il suo percorso, poi può capitare qualche battuta d’arresto all’interno di un campionato. capitare. Bisognerebbe scindere il lavoro della squadra sul campo e i tifosi. I giocatori scendono in campo per dare il loro meglio, poi è ovvio che non sempre arrivano i risultati. Una discussione a fine partita coi tifosi non credo sia di grande esempio, è una cultura da cambiare”.

Sul suo futuro allo Spezia: “L’accordo è di un rinnovo automatico in caso di salvezza, ma in questo momento lungi da me pensare al rinnovo. Ora tutte le mie forze sono concentrate sulle prossime tre partite, sono tre finali. Cercheremo di prepararle al meglio per far sì che la squadra si esprima ancora meglio di quello che ha fatto in questo finale di stagione, provando a recuperare anche qualche infortunato. Il gruppo ha sempre risposto bene, siamo fiduciosi”.

Foto: sito ufficiale Spezia