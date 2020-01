Semplici conferma: “Dabo sta facendo le visite. Kurtic? Ha chiesto lui di andarsene”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa parlando di mercato e confermato l’arrivo di Dabo: “Sta facendo le visite e sarà disponibile da lunedì. Mi aspetto che metta in campo le sue caratteristiche. Si tratta di un giocatore fisicamente importante, con esperienza e che può fare bene le due fasi. Per il nostro centrocampo ci può portare vantaggi. Reca? Non sarà disponibile, ma verrà con noi a Firenze perché voglio farlo riavvicinare al campo e alla squadra. Felipe spero possa giocare l’intera partita, è importante per noi. Kurtic? Lui ha chiesto di andarsene. Alla società è andato bene perché la sua vendita ci permette di acquisire altri giocatori. Come ha detto Mattioli, noi avevamo l’interesse di tenere gente vogliosa e motivata a raggiungere la salvezza. Lo ringrazio per quello che ha fatto in questi due anni e gli auguro il meglio”.

Foto: Twitter ufficiale Spal