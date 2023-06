Semplici: “Ci siamo meritati questo appuntamento e lo giocheremo al meglio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, ha così parlato prima della sfida contro il Verona e valido per lo spareggio per non retrocedere: “Questo è un gruppo che ha sempre dimostrato grande carattere e grande unità. Abbiamo tante assenze ma non mi preoccupa assolutamente. I ragazzi faranno una grande partita. Ci siamo meritati questo appuntamento e cercheremo di giocarlo al meglio cercando di mettere in campo le nostre qualità per una partita di grande attenzione e personalità”.

Poi ha proseguito parlando della coppia d’attacco Nzola–Shomurdov: “E’ la coppia d’attacco di partenza che dà maggiori garanzie. Siamo fiduciosi che ci possano dare quelle soddisfazioni che ultimamente non sono riusciti a darci. Siamo consapevoli e convinti di fare una grande prestazione”.