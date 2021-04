Semplici: “Ci davano per morti, ma abbiamo dimostrato di non esserlo”

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha così parlato a Dazn dopo la vittoria clamorosa sul Parma.

Queste le sue parole: “E’ prematuro festeggiare con i fuochi d’artificio, anzi, è una vittoria che ci tiene a galla, altrimenti staremmo parlando di altro. E’ solo una vittoria, che dovevamo fare. Ci abbiamo creduto fino alla fine, affrontavamo una squadra che come noi ha rischiato il tutto per tutto. Meriti ai ragazzi, credo sia una vittoria meritata per le tante occasioni che abbiamo creato, sono contento per loro. Se lo meritano. Questo successo deve diventare la nostra forza in questo finale di stagione. Abbiamo dato il massimo e cercato di vincerla nonostante la piega che aveva preso la gara. Dobbiamo tutti dare qualcosa di più”.

Migliorare la fase difensiva: “Quando affronti queste gare da dentro o fuori l’aspetto psicologico è determinante. Siamo partiti male, facendo errori sia sul primo che sul secondo gol. Sapevamo che loro sono bravi su queste giocate, meriti a loro, ma sicuramente c’è da migliorare. Non si può sempre vincere 4 a 3, a parte che si rischia l’infarto, ma serve essere più equilibrati. E’ una valutazione che faremo con lo staff. E’ evidente che con più peso offensivo la nostra pericolosità cresce. L’equilibrio tra le due fasi dobbiamo trovarlo anche all’interno delle gare”.

Foto: Twitter Cagliari