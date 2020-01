Semplici: “Bonifazi sta bene, spero di poterlo schierare già domani. Iago Falquè? E’ prematuro parlare di un suo arrivo”

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna: “Sono una squadra forte, capaci di grandi prestazioni. Sicuramente conta molto l’aspetto motivazionale circa quello che è successo al loro mister, che gli ha permesso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante le assenze, saranno una squadra forte e in salute, partita per obbiettivi importanti. Penso che possa ambire a posizioni alte in classifica. Sarà una partita difficilissima, starà a noi fare bene. Dovremo essere uniti e compatti insieme alla nostra gente“.

Bonifazi

“Per Kevin stiamo attendendo gli ultimi documenti per capire se poterlo schierare o meno. Siamo contenti del suo arrivo e ringrazio la società per lo sforzo fatto, per un giocatore che volevamo da tempo. Sta bene e potrebbe essere schierato. La vittoria di lunedì ha alzato il morale ma non vuol dire niente. Abbiamo portato a casa tre punti importanti. Domani bisognerà migliorare la prestazione di Bergamo”.

Calciomercato

“Iago Falquè? Non è una domanda che dovete fare a me. In questo momento è prematuro parlare di un suo arrivo”.

