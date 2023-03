Semplici: “Abbiamo battuto la rosa più forte d’Italia, ma non deve restare un successo singolo”

L’allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa per presentare la prossima partita di Serie A. Gli aquilotti, reduci dalla vittoria al Picco contro l’Inter, dovranno affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi venerdì al Mapei Stadium. Alcune parole del tecnico: “Quando batti l’Inter, che è la più forte d’Italia per valore della rosa, ti deve dare qualcosa. Bisognava acquisire e non lasciare per strada, vincendo dobbiamo avere consapevolezza, forza, ma dobbiamo continuare sulla falsariga di quanto fatto con umiltà e rispetto. Questa partita deve darci e non levarci, questa soddisfazione se resta singola non è valsa a niente. Da lunedì ci siamo ributtati a capofitto sul prossimo avversario, più difficile forse perché sono in salute, hanno valore, hanno recuperato giocatori che nel girone di andata non si erano espressi in un certo modo. Sono una società che ha lavorato molto bene anche vendendo alcuni giocatori e migliorandosi come rosa. Affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici e sarà difficilissimo, stiamo cercando di prepararla al meglio perché vogliamo dare continuità. Con l’Inter è stato bello, ci ha portato entusiasmo e voglio ringraziare il pubblico che è stato determinante, perché nel primo tempo abbiamo sofferto abbastanza e nonostante questo ci hanno incitato fino alla fine. Hanno sofferto con noi e questo aspetto è determinante per l’obiettivo finale. Bisogna continuare a fare ciò che stiamo facendo, cercando di dare forza e migliorare sotto gli aspetti che ho sempre detto. Provare a fare la gara, avere personalità, coraggio, perché questo dovrà essere lo Spezia che vorrò vedere già con il Sassuolo. Con l’Inter si sono viste meno queste cose, ma stiamo lavorando per far sì che abbia la mentalità e determinazione che voglio che abbiano”.

Shomurodov e Nzola: “Mi auguro possano avere continuità, sono giocatori di grande valore e farli giocare insieme potrebbe darci quella alternativa di finalizzazione di quello che è stato il nostro trend. Cercheremo di mettere chi ha giocato meno ma che possa darci qualche gol in più. Per farlo dobbiamo trovare gli equilibri giusti, ma voglio giocare con una squadra con la prerogativa di mandare in gol più giocatori, riempire meglio i venticinque metri finali e provare a far sì che si abbia. Un equilibrio migliore rispetto a queste partite fatte”.

Sassuolo: “Il Sassuolo è una squadra che crea tante situazioni, come abbiamo visto a Roma, ma concede. Con le nostre qualità proveremo a mettere in difficoltà il Sassuolo, fare la gara e provare a vincere”.

Reca: “È out, ne avrà per un paio di settimane e valuteremo dopo la sosta. Valuteremo al rientro le sue condizioni. Nikolaou al suo posto? La formazione non si dice”.

Foto: sito ufficiale Spezia