SEMENYO, UNA DOPPIETTA PER LA RIMONTA STORICA DEL BOURNEMOUTH

Lontano dalle telecamere, lo scorso weekend in Premier, Bournemouth e Luton hanno giocato una delle partite di Premier League più straordinarie di questa stagione in Inghilterra e che resterà nella storia. Una gara che non ha attirato molto l’attenzione, visti gli interessi, giusti, verso Liverpool-Manchesyter City. Ma in Bournemouth – Luton, davvero si è vista tanta essenza del vero calcio.

Un 4-3 per i padroni di casa assurdo, dopo che il Luton era stato avanti 3-0. I padroni di casa si sono imposti anche grazie a una doppietta di Antoine Semenyo.

Il ragazzo, con origini nigeriane, ha raccontato la sua enorme gioia per questo clamoroso successo che vale molto per la corsa alla salvezza del Bournemouth. Una vittoria che significa che il Bournemouth diventa solo la quinta squadra nella storia della Premier League a vincere una partita in cui era sotto di tre gol, e solo la terza a farlo in una partita in cui era sotto 3-0 all’intervallo.

Gli altri a realizzare questa impresa furono il Manchester United che batté gli Spurs 5-3 nel settembre 2001 e i Wolves contro Leicester nell’ottobre 2003.

La storia, scritta anche da questo ragazzo, Semenyo, classe 2000, che si sta imponendo in Premier e che può avere un futuro roseo nel calcio internazionale.

Conosciamo meglio l’eroe dei rossoneri padroni di casa.

Antoine Serlom Semenyo è nato il 7 gennaio 2000).NasceaBristol,città dove incomincia la carriera giovanile.

Nel 2017, Semenyo ha firmato per il Bristol City, dopo aver impressionato per il South Gloucestershire e l’accademia di calcio dello Stroud College. Semenyo ha fatto il suo debutto al Bristol City nell’ultima giornata della stagione 2017-18, sostituendo nel secondo tempo Lloyd Kelly nella sconfitta per 3-2 contro lo Sheffield United ad Ashton Gate. A Semenyo è stata assegnata la maglia numero 18 del Bristol City, in Ligue Championship.

Il 27 aprile 2019, Semenyo ha ricevuto in modo controverso il suo primo cartellino rosso in carriera contro il Derby County per un fallo su Tom Huddlestone. Un caso che in Inghilterra fece parlare molto, perchè non si riusciva a capire la vera entità del fallo- Nel giugno 2019 ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il club. Il 5 settembre 2020 ha segnato il suo primo gol con il Bristol City in una partita di Coppa EFL contro l’Exeter City. Semenyo ha giocato costantemente per il Bristol City nella stagione 2020-21, giocando cinquanta partite ufficiali, segnando cinque gol e fornendo 7 assist nella Championship inglese. Il giocatore ha anche vinto il premio di Giocatore del mese del campionato EFL per gennaio 2022 dopo aver segnato tre gol e ottenuto tre assist. Ha concluso la stagione con 8 gol e 12 assist in 32 partite in tutte le competizioni, la migliore stagione della sua carriera. In totale chiude con 123 presenze e 20 gol la sua avventura al Bristol.

Il 27 gennaio 2023, il Bournemouth ha concluso un accordo del valore di 10 milioni di sterline per Semenyo, acquistandolo dal Bristol, con un contratto di quattro anni e mezzo. Ha segnato il suo primo gol in campionato, il suo primo storico gol in Premier, il 30 aprile 2023 nella vittoria casalinga per 4-1 sul Leeds.

Per la stagione successiva, si candida a una delle star del Bournemouth, che parte come sempre per salvarsi in Premier. Stagione che consacra il giovane ghanese, in effetti, che diventa la stella del club, ottenendo al momento 27 presenze e 7 gol, per trascinare la squadra verso la salvezza. E poi si arriva a questa clamorosa doppietta, che rilancia le ambizioni del Bournemouth e affonda ovviamente il Luton.

Il padre di Semenyo, Larry, è un ex calciatore, avendo giocato come centrocampista per l’Okwawu United nella Premier League del Ghana. Anche il fratello minore di Antoine, Jai Semenyo, è un calciatore professionista. Antoine invece è un attaccante, può giocare sia da prima che da seconda punta. Molto veloce, rapido neo movimenti, letale negli uno contro uno. Vede anche bene la porta.

Ha scelto di rappresentare la nazionale del Ghana nel 2022 e con le stelle nere, conta 8 presenze e 2 gol. Una carriera in ascesa, quella di questo ragazzo, che è attenzionato da club più ambiziosi del Bournemouth, che per ora si gode il suo gioiellino.

Foto: twitter Bournemouth