Semak: “Juve in difficoltà? In Champions sta andando fortissimo”

Sergej Semak, tecnico dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di Torino contro la Juventus:

Ha le idee chiare e chi mancherà in questa sfida?

“Kruglovoy e Malcom hanno 24 ore per essere valutati, per capire se giocheranno. Douglas Santos è fuori, poi vediamo. Ci adatteremo ora alla Juventus, in Champions hanno dimostrato di essere al top della condizione. Ora dobbiamo portare a casa punti, dobbiamo cercare di vincere, vedremo come giocheranno e cercheremo di adattarci”.

Conta qualcosa il rendimento della Juventus?

“Difficile dire se queste gare li motiveranno o demotiveranno. E’ possibile fare ogni tipo di congettura, non so dire se la situazione avrà effetti. In Champions la Juve sta andando fortissimo, non ho altro da aggiungere”.

Azmoun ha problemi nelle grandi partite contro le big?

“Non ha alcun problema, per quanto riguarda il livello delle gare da affrontare. Abbiamo sfidato Chelsea e Juventus, e i bianconeri non sono da meno. Serdar, in queste gare in Russia, ha dimostrato di essere in una buona scia, speriamo mostri i suoi lati positivi domani in campo”.

Dzyuba soffre la concorrenza? O lo aiuta?

“La concorrenza è una componente importante per lo sviluppo del gruppo. Permette di motivare e stimolare senza sosta i nostri giocatori, che siano uno, due o tre gli attaccanti, dico che la concorrenza non è solo davanti”.

Foto: Twitter Zenit