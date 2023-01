Semak (all. Zenit): “Non ci sono offerte per Malcom. Ma sappiamo dell’interesse del PSG”

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca del sostituto di Pablo Sarabia, passato al Wolverhampton. E tra i nomi dei papabili candidati c’è Malcom, esterno ex Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Zenit, Sergej Semak, ne ha così parlato: “Non sono state ricevute offerte ufficiali per ora, ma sappiamo dell’interesse del Paris Saint Germain. Ho parlato con Malcom e stiamo aspettando una proposta formale, se arriva. In caso, la considereremo”.

Foto: Instagram Malcom