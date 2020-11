Semak: “A Roma con tante defezioni per il Covid, era difficile fare meglio. Luis Alberto e Immobile sono eccezionali”

Semak, tecnico dello Zenit, ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro la Lazio in conferenza stampa:

“Purtroppo è la seconda volta che il Coronavirus ci copisce così duramente e siamo venuti a Roma con molte defezioni. Era difficile fare meglio. Dal punto di vista difensivo eravamo in difetto e la Lazio ha giocatori forti che hanno approfittato dei nostri errori. Oltre al talento Luis Alberto e Immobile sono eccezionali e questa sera lo hanno dimostrato. Hanno portato tanti palloni in area e Immobile è stato decisivo”.

Foto: Twitter ufficiale Zenit