Selyuk, ex agente Kokorin: “La Fiorentina vorrebbe sbarazzarsene, ma non ci riuscirà”

Ai microfoni di Sportkp.ru, Dmitry Selyuk, l’ex agente di Aleksandr Kokorin, ha parlato dell’attaccante russo, ancora di proprietà della Fiorentina. “La viola non lo venderà, nessuno vorrebbe un giocatore così che guadagna oltre 2 milioni a stagione. Chiaro che i viola se ne sbarazzerebbero volentieri, ma chi se lo compra? Fosse campione di Spagna capirei l’ingaggio… E ha comunque 32 anni”. Da quando è arrivato alla Viola nel gennaio 2021 Kokorin ha collezionato appena 10 partite. In mezzo un prestito ai ciprioti del Arīs Limassol con 13 gol in 29 presenze.

Fonte Foto: twitter fiorentina