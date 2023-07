Seko Fofana dice addio al Lens. La lettera social

A 28 anni, Seko Fofana si avvicina inesorabilmente all’Arabia Saudita e all’Al Nassr. Il centrocampista dell’RC Lens ha appena annunciato la sua partenza dal club francese sui propri profili social. Ha postato in un video pubblicato sul suo account Instagram: “Cari sostenitori dei Lensois…qualche giorno fa, non potevo immaginare di dirvi queste parole. Tuttavia, dopo tre stagioni insieme, è tempo di salutarsi. Quando sono arrivato, ho scoperto un club straordinario. Con tifosi che sono diventati la mia famiglia, e compagni di squadra che sono diventati fratelli. Oggi tocca a me dire grazie. Grazie per avermi trasmesso la vostra passione, il vostro amore incondizionato. E grazie per avermi nominato capitano dell’avventura di una vita. Me ne vado, ma non vi ho dimenticato. Grazie di tutto, Capitano Seko”.

Foto: Screen Video Profilo Instagram Seko Fofana