Sei cambi per parte in Barcellona-Las Palmas: cosa è successo in Liga

Senza Yamal, il Barcellona non è più lo stesso. Pomeriggio da dimenticare per gli uomini di Flick, fermati in casa da un ottimo Las Palmas, che ha ottenuto i tre punti col risultato di 2 a 1. Ma l’evento inusuale della gara non è soltanto la sconfitta del Barcellona, ma anche la presenza di una sesta sostituzione per entrambe le squadre. Tutto è logicamente giustificabile dal regolamento, ma quanto accaduto è comunque meritevole di un approfondimento. Allo scadere della gara (92′) Cubarsì e Marmol sono rimasti a terra a seguito di un violento scontro, in cui i due si sono reciprocamente colpiti testa a testa, cercando di impattare il pallone. Gli allenatori (entrambi a corto di sostituzioni), usufruendo della possibilità di un sesto cambio nel caso in cui uno dei giocatori dovesse rimanere infortunato per via di un colpo alla testa, hanno quindi sostituito i due malcapitati, stabilendo un record storico nella Liga.

Foto: Instagram Barcellona