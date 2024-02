Segre: “Vogliamo il secondo posto. Rinnovo? Ne stiamo parlando, voglio rimanere”

Con sette gol in campionato Jacopo Segre si è dimostrato essere uno dei centrocampisti più decisivi, non solo del suo Palermo, ma anche dell’intero campionato di Serie B. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista rosanero ha così parlato: “La squadra che fa più gol di testa in Europa. Sono numeri che fanno piacere a me e ai miei compagni, la voglia è di continuare così. E’ un mix tra il lavoro costante che facciamo e un po’ di fortuna. Io poi durante gli allenamenti mi inizio a fare i film della partita e studio dove posso colpire”.

Sul futuro: “Non ho voluto sapere nulla, ho sempre voluto restare qui. Del rinnovo ne stiamo parlando e la volontà mia è di continuare perché questa maglia dà un’emozione pazzesca, è la mia stagione migliore e a livello di squadra stiamo facendo delle belle cose”.

Spazio, infine, agli obiettivi di classifica: “Il secondo posto? Ci abbiamo sempre pensato, poi nell’arco di un campionato capitano alti a bassi, ma siamo a -5 e vogliamo prendercelo”.

Foto: Instagram Segre