Jacopo Segre è sempre più vicino al Palermo. Ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 24 luglio, la trattativa sta andando avanti con buone possibilità di arrivare agli accordi definitivi. Al Palermo piace molto il difensore Barba, in scadenza di contratto con il Benevento: nel pomeriggio il club rosanero ha provare a forzare, ma senza arrivare – almeno per ora – a un’intesa.

Foto: Instagram personale