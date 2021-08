Segre: “Juric grande allenatore, siamo pronti per la nuova stagione”

Tornato al Torino dopo la stagione passata in prestito alla Spal, il centrocampista classe 1997, Jacopo Segre, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali granata riguardo alla preparazione della squadra, sulla presenza dei tifosi durante il ritiro e su Juric: “Pronti alla nuova stagione? Sì, siamo decisamente pronti dopo un ritiro e così tanti allenamenti a livello di forza e intensità. Ci stiamo avvicinando a questo grande inizio, siamo pronti sotto tutti gli aspetti e abbiamo una voglia immensa di iniziare. La presenza di tifosi durante il ritiro? Assolutamente piacevole, è stato bello e motivo d’orgoglio avere gente che ci accoglieva dalle 8 del mattina al campo fino alle 8 di sera. Erano solo sorrisi perché vedere persone che arrivano al campo per foto e autografi e per vedere i giocatori del Toro è un’emozione che non si vede da tempo. Grazie a tutti. Io e tutta la squadra, come tutti i giocatori, non vedono l’ora di avere gente allo stadio per tornare ad assistere a momenti magici nel calcio che solo i tifosi ti sanno dare. Juric? Il mister è una grande persona e un grande allenatore. E’ entrato subito in azione dando consigli tattici da giocatore a uomo in campo. Mi ha dato tanti consigli su dove migliorare e crescere. Porta tantissima intensità ed esperienza, lo ascoltiamo tutti i giorni per arrivare al meglio all’inizio della Coppa Italia e del campionato”.

Foto: Instagram giocatore