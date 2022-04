Segna sempre Benzema: Real Madrid in semifinale, eliminato il Chelsea

Una stagione da Pallone d’Oro per un giocatore da Pallone d’Oro: è un gol del solito Benzema a evitare il clamoroso tonfo interno al Real Madrid, che al termine dei tempi supplementari perde 2-3 contro il Chelsea ma, grazie proprio alla rete del francese (arrivata al 96′), stacca il pass per la semifinale di Champions League. Una serata difficile per la squadra di Carlo Ancelotti, fagocitata dal notevole ritorno tattico e attitudinale dei Blues, avanti 1-3 dopo i novanta minuti regolamentari (da segnalare, per menzionare un altro giocatore iconico, il clamoroso assist di Modric per Rodrygo, autore dell’1-3). Detto ciò, al Bernabeu la storia viene continuamente riscritta e, seppur con fatica, i Blancos continuano a competere per poter vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Foto: Twitter Real Madrid