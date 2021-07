Segna, esulta e si rompe il crociato: la sfortuna di un centrocampista durante i preliminari di Champions

Brutta disavventura accaduta ad un giocatore polacco durante i preliminari di Champions League.

Il calciatore del Legia Varsavia, Bartosz Kapustka rischia di stare fermo a lungo per un infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Flora Tallinn.

La notizia clamorosa è che il giocatore di è rotto il crociato esultando dopo un gol realizzato.

Come riferito dallo stesso Legia Varsavia, quanto accaduto al giocatore è stato davvero assurdo. Il centrocampista, al 3′ minuto di gioco, si è reso protagonista di una bella azione personale, terminata con un sinistro scoccato dal limite dell’area che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. Ecco che per esultare, il giocatore salta in modo esagerato e, al momento dell’impatto successivo col terreno, gli ha subito provocato una smorfia di dolore inducendolo a toccarsi il ginocchio destro. Pochi istanti dopo, eccolo a terra a chiedere il cambio. Dagli account ufficiali del Legia Varsavia immediato l’augurio di pronta guarigione vista la paura che si potesse trattare di un grave infortunio.