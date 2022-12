Seedorf su Lautaro Martinez: “Nell’Inter ha il peso di Messi in Nazionale. E crescerà ancora”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf ha così parlato di Lautaro Martinez: “Lautaro è un grande giocatore ma non paragoniamo il ruolo che ha nell’Argentina e nell’Inter. In nerazzurro ha quasi il peso di Messi in nazionale. Crescerà ancora e al Mondiale 2026 farà molto bene”.

Foto: Instagram Inter