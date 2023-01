Seedorf ricorda Vialli: “Sembra che il Dio del calcio stia organizzando una partita importante lassù”

Clarence Seedorf ha voluto ricordare Gianluca Vialli con un bel post sui social ricordando il valore dell’ex attaccante e il calcio che perde un altro elemento importante.

Queste le sue parole: “ Sembra che il Dio del calcio stia organizzando una partita importante lassù, perché ha portato via anche , un altro grande del nostro mondo del calcio. Un gentiluomo, intelligente, positivo e con un grande cuore. Anche tu hai lottato con grande dignità ma ora hai la pace che meriti. Grazie per tutti i momenti passati assieme e grazie per quello che hai lasciato al mondo del calcio e oltre. Condoglianze alla famiglia e a tutti tuoi cari. Riposa in Pace caro Gianluca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence Seedorf (@clarenceseedorf)