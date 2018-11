Seedorf su Neymar: “Talento indiscutibile, ma ha sbagliato a lasciare così il Barça. Se avesse aspettato…”

Clarence Seedorf, commissario tecnico del Camerun, ha parlato in vista della gara amichevole contro il Brasile soffermandosi sulla stella Neymar: “È giovane e non è in Europa da tanto tempo È un talento indiscutibile, ma ha bisogno di una squadra che lo aiuti a crescere per poter dare il suo massimo. Da solo non può farcela. Ha sbagliato a lasciare il Barcellona così presto. Se avesse aspettato altre due stagioni, sarebbe già diventato uno dei migliori in assoluto. Credo che lui debba giocare con calciatori migliori di lui, non tecnicamente ma che abbiano raggiunto obiettivi più importanti e che possano incutere rispetto”.

Foto: Liga News Uk