Seedorf: “La fortuna del Milan è aver ristabilito, soprattutto con Maldini, una cultura vincente”

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan e allenatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato come potrà riprendere il campionato, dopo la sosta per il Mondiale: “Non immagino stravolgimenti. Sarà un impatto inferiore rispetto a quello del campionato sul Mondiale. Le favorite si sono preparate in fretta e al via hanno faticato Germania, Belgio e Argentina”.

Sul Milan ha aggiunto: “Il Milan ha più abitudine a giocare partite importanti ed è solido. Io credo che accorcerà le distanze. La fortuna del Milan è aver ristabilito, soprattutto con Maldini, una cultura vincente”.