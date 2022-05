Seedorf: “Klopp mi piace, è pragmatico. L’influenza di Guardiola non è stata positiva”

La costruzione dal basso, il coinvolgimento del portiere, i rischi e i benfici che questa scelta comporta. Tema spesso trattato, in merito al quale si è espresso anche Clarence Seedorf nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “È bello costruire da dietro, ma nel calcio bisogna soprattutto fare gol e io credo che la strada più veloce di segnare sia sempre quella ideale. Klopp in questo è molto pragmatico e mi piace: quando c’è troppa pressione, è giusto cercare subito le punte con un lancio. Non bisogna vergognarsi… Anche perché c’è il rischio di pagare un prezzo molto alto se perdi il pallone in certe zone. L’influenza di Guardiola, ovvero quella del palleggio basso a ogni costo, non è stata positiva perché non tutte le squadre possono imitare quel Barcellona. Ciò premesso, non è colpa di Pep se qualcuno lo prova a copiare non avendo Neuer, Pique e Dani Alves. Guardiola porta spettacolo in qualsiasi squadra dove va a lavorare perché sceglie i giocatori che possono migliorare la sua filosofia di gioco. Poi è ovvio che sia più semplice farlo al Bayern o al City“.

Foto: Twitter Manchester City