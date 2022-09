Seedorf: “Al Milan ho fatto bene. Ma in 20 anni non ho ricevuto alcuna proposta in Italia”

Ospite del Festival dello Sport organizzato a Trento, Clarence Seedorf è tornato a parlare del suo periodo da allenatore del Milan e anche del delicato tema del razzismo: “Non credo che l’Italia sia un paese razzista, perché dopo 20 anni credo di aver capito com’è l’Italia. Ci sono razzisti come dappertutto, ma è il sistema più razzista delle persone. Ci sono poche spiegazioni per cui allenatori che sono arrivati dopo di me al Milan hanno trovato una squadra in Italia e io non abbia mai ricevuto nemmeno una proposta in 20 anni in Italia. Oppure mi dicono: ‘non vogliamo offenderti con una proposta’. Ma tu prima fami una proposta poi io ti dico se sono offeso. In tutta Europa c’è il problema degli allenatori di colore che non hanno opportunità, la prima proposta seria l’ho trovata in Cina. Però è deludente vedere che dopo l’esperienza al Milan in cui fai bene non ricevi una chiamata”.

Foto: Seedorf Instagram